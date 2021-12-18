Открытие катка на Кремлевской набережной перенесли из-за оттепели. Работа катка начнется на следующей неделе. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила пресс-служба общественного пространства.

Однако, на территории набережной сегодня состоится открытие Сказочного городка и новогодней ярмарки. Для гостей городка организаторы проведут интерактивные конкурсы, квесты-представления, попросят разгадать тайны и загадки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на стадионе «Локомотив» откроется каток. На него можно будет пройти только с QR-кодом.