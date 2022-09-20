Отопительный сезон начался в 37 муниципальных районах Татарстана

Отопительный сезон в Татарстане начался уже в 37 муниципальных районах. Готовность многоквартных домах Казани составляет 99%, сообщил сегодня в ходе брифинга министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

«Уже в 37 муниципальных образований прияли такое решение [о начале отопительного сезона]», - сообщил министр.

По его словам, на сегодня в республике полностью подготовлены к пуску тепла объекты здравоохранения, образования, социальной защиты. Их готовность составляет от 99,7 до 99,9%. Паспорта готовности получены на 17 506 многоквартирных домов, что составляет 99 %.

«Пока погода нас радует, средняя суточная температура на этой неделе будет выше. Однако органы местного самоуправления могут, не дожидаясь наступления холодов принять решение о подаче тепла, в первую очередь в социальные учреждения – больницы, школы, дома престарелых и т.д.», - отметил Айзатуллин.

По словам министра, отопление запущено в 4,1 тыс. домах, 846 школах, 1 074 детсадах, 1 167 учреждений здравоохранения и т.д.