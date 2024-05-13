«Отвлекся на телефон»: ошибка молодого водителя в Казани чуть не стоила жизни школьнице

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Город
13 мая 2024  12:55
Автор:
Эндже Гарафиева

21-летнего водителя автомобиля Ford Focus привлекут к ответственности за нарушение правил дорожного движения, которое чуть не привело к гибели пешехода. 

Сегодня утром в 07:30 на улице Дубравная в Казани 12-летнюю девочку на скорости сбил легковой автомобиль. Удар был настолько сильным, что перед тем, как упасть на землю, школьницу сначала подбросило в воздух, а затем она упала на крышу автомобиля.

Напомним, что юный пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но и это не уберегло ее от полученных травм. 

В городской Госавтоинспекции объяснили причину, почему водитель не пропустил девочку. Со слов молодого человека, «отвлекся на мобильный телефон». Назвать его «неопытным» нельзя, за рулем он уже 3 года. 

На водителя составили протокол о наложении штрафа в размере от 1,5 тысяч рублей, а также определение возбуждении дела и проведении расследования.

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