В Казани школьницу подбросило в воздух после того, как автомобиль сбил ее на пешеходном переходе

Сегодня, 13 мая, утром на улице Дубравная в Казани 12-летнюю девочку на скорости сбил легковой автомобиль.

Юный пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но и это не уберегло ее от полученных травм. Почему водитель не остановился, чтобы пропустить девочку, разбираются автоинспекторы.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Удар был настолько сильным, что перед тем, как упасть на землю, школьницу сначала подбросило в воздух, а затем она упала на крышу автомобиля.

Напомним, вчера, 12 мая, в Казани сбили подростка, который переезжал дорогу на самокате.