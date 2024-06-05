Озеро Кабан закроют для лодок, катамаранов и катеров во время Игр БРИКС

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Город
5 июня 2024  18:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Казань готовится к проведению Международных мультиспортивных игр стран БРИКС.

В связи с этим на озере Средний Кабан с 9 по 24 июня вводится временный запрет на движение всех видов маломерных судов – от парусных яхт до прогулочных лодок. Постановление об этом подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет будет действовать ежедневно с 7:00 до 20:00 на протяжении всего периода проведения игр. Исключение из этого правила составляют только суда, которые будут задействованы в подготовке и проведении самих игр БРИКС.

Временное ограничение на движение водного транспорта призвано обеспечить безопасность участников и гостей спортивных мероприятий, а также создать оптимальные условия для успешного проведения Игр БРИКС.

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