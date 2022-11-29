 Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Татарстане достигла 73,8 года
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Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Татарстане достигла 73,8 года

Республика
29 ноября 2022  11:03

В Татарстане средняя продолжительность жизни по итогм года планируется на уровне 73,8 года. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков в Кабинете министров.

По информации главы Минздрава, этот возраст ожидается, исходя из оперативных данных за 10 месяцев этого года. И он превышает запланированное Минздравом значение в 72,2 года.

«По данному показателю мы занимаем первое место среди субъектов ПФО и на 10-м месте по России», – отметил Садыков, призвав при этом «не расслабляться». 

В Татарстане ожидаемая средняя продолжительность жизни составила 73,8 года. Это больше запланирванных показателей.

Министр напомнил, что в 2021 году показатель средней продолжительности жизни в республике составил 71,3 года. В этом году снизился и показатель смертности населения до 11,6 случаев на тысячу тнаселения.  По итогам «ковидного» 2021 года этот показатель составлял 15,5 случаев. Садыков отметил, что сейчас Миздрав ставит себе целью вернутся к показателям допандемийного 2019-го – тогда он составлял 11 случаев на тысячу. Садыков назвал его самым низким показателем за весь период работы здравоохранения. 

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