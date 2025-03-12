Озвучен призовой фонд Казанского марафона

Призовой фонд ХI Казанского марафона составит рекордные 7,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Забег в центре Казани состоится 3-4 мая, по планам организаторов в нём примут участие около 35 тысяч человек.

Наибольшие призовые ждут спортсменов на дистанции 42,2 км. За первое место в мужском и женском зачёте выплаты составят 400 тысяч рублей, за второе – 250 тысяч, третье – 180 тысяч рублей. В рамках Казанского марафона состоится чемпионат России по марафону. Он обеспечит участникам дополнительные призовые на дистанции 42.2 км: по 120, 80 и 60 тысяч за первое, второе и третье места соответственно.