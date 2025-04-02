Озвучили новые правила приема в школы Татарстана для иностранных граждан

С 1 апреля в Татарстане вступают в силу обновленные правила зачисления в школы для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщил замминистра — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Рамис Музипов на брифинге, пишет «Татар-информ».

По его словам, для российских детей порядок приема остается без изменений, а для иностранных учащихся введены дополнительные требования. В настоящее время в республике обучаются около 3,5 тысяч школьников-иностранцев, из которых 468 пошли в первый класс в прошлом году.

Для зачисления ребенка в школу необходимо выполнить два условия:

Легальное пребывание в России — и у ребенка, и у родителей должны быть соответствующие документы. При их отсутствии школа может отказать в приеме. Тестирование по русскому языку — ребенок должен подтвердить уровень владения языком, достаточный для обучения в выбранном классе.

Льготы предусмотрены только для детей граждан Беларуси, а также для тех, кто поступает по квотам через МИД, посольства и консульства.