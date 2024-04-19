Парки Казани вошли в реестр лучших практик по благоустройству

Парк «Светлая долина», территория Большого Голубого озера и Юнусовская площадь попали в российский перечень лучших практик благоустройства, поделились в мэрии Казани. Они были отобраны из числа 415 заявок из 85 регионов России.

Около полусотни объектов-участников были высоко оценены федеральной экспертной комиссией. Она оценивала влияние на улучшение качества городской среды, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

Минстрой России выбирает лучшие практики благоустройства с 2017 года.