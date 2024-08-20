Парковка в центре Казани может подорожать до 130 рублей в час

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Город
20 августа 2024  14:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Казани планируют повысить стоимость парковки на некоторых муниципальных парковках в центре города. Согласно проекту постановления исполкома, цена за час парковки на площади Свободы, улице Театральной и четной стороне улицы Пушкина может вырасти со 100 до 130 рублей.

  • С 30 до 50 рублей на пяти участках улиц Чистопольской и Нигматуллина.
  • С 50 до 70 рублей на девяти участках улиц Муштари, Спартаковской, Хади Такташа, Айдинова, Сибгата Хакима.
  • С 70 до 100 рублей на трех участках улиц Николая Столбова, Дзержинского, Чернышевского.
  • С 100 до 130 рублей на трех участках – на улицах Театральной, Пушкина и площади Свободы.

Стоимость часа парковки снизится с 50 до 30 рублей на четырех участках — на улицах Николая Ершова, Салиха Сайдашева, Сары Садыковой, а также на территории перед Арским кладбищем.

В комитете по транспорту пояснили, что решение о корректировке тарифов принято для более равномерной загрузки парковочных мест. На участках, где стоимость часа парковки вырастет, загрузка сейчас близка к 100%, а там, где тариф снизится, – менее 25%.

Проект постановления сейчас проходит экспертизу.

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