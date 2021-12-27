Парковки в Казани с 2022 года будут работать бесплатно по субботам и воскресеньям

В Казани с 30 декабря по субботам и воскресеньям парковки будут работать бесплатно. В будние дни плата будет взиматься с 8:00 до 19:00 Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике в мэрии города.

«Хочу обрадовать добросовестных автовладельцев этой новостью. Мы начнем эту практику после новогодних праздников. Надеемся, это упорядочит поток автомобилей», — заявил Метшин.

Добавим, что в новогоднии праздники с 31 декабря по 9 января городские парковки будут бесплатными.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана поймали 29 нарушителей, снимающих номера на платных парковках, с помощью блокираторов.