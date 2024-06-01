В парке «Черная озеро» прошла парусная регата

news_top_970_100
Республика
1 июня 2024  18:09
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

В замечательный солнечный первый день лета у озера собрались сотни детей и взрослых, чтобы посмотреть на красивые гонки радиоуправляемых парусников. Многие мальчишки и девчонки, вооружившись пультами дистанционного управления, «учили» плавать забавных игрушечных желтых утят, которые уверенно бороздили воды озеро наравне с моделями яхт. А еще здесь можно было принять участие в разных интересных конкурсах, научиться вязать настоящие морские узлы и посмотреть парад моделей яхт.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В парке «Черная озеро» прошла парусная регата
«Детское царство», неунывающий Петрушка и конкурс невест
Сказка о белуге Хлебушке продолжает серию книг Национального музея РТ
Волынец: «Защита детства — наша общая задача»
Татарстанцам напомнили, что такое соцконтракт
Раис Татарстана поздравил с Международным днем защиты детей
Первый летний день принесёт в Казань жару в +30 градусов
В Зеленодольске обнаружили массовый сброс токсичных веществ