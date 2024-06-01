В парке «Черная озеро» прошла парусная регата

В замечательный солнечный первый день лета у озера собрались сотни детей и взрослых, чтобы посмотреть на красивые гонки радиоуправляемых парусников. Многие мальчишки и девчонки, вооружившись пультами дистанционного управления, «учили» плавать забавных игрушечных желтых утят, которые уверенно бороздили воды озеро наравне с моделями яхт. А еще здесь можно было принять участие в разных интересных конкурсах, научиться вязать настоящие морские узлы и посмотреть парад моделей яхт.