 Пассажир ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком – это третья смертельная авария в РТ за сутки
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Пассажир ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком – это третья смертельная авария в РТ за сутки

Водитель отечественного авто выехал «встречку», не выбрав безопасную скорость.

Республика
25 ноября 2022  18:45

Сегодня в Казани водитель отечественного автомобиля, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Исузу».

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ скончался на месте, водитель получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

В целях профилактики и пресечения административных правонарушений в Казани с 21 по 27 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Госавтоинспекция столицы РТ призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры и быть внимательными при выезде на «встречку».

Напомним, это уже третья смертельная авария за сутки. Ранее «КВ» сообщали, что на трассе Лаишевского района республики произошло два ДТП – иномарка въехала в карету «скорой» помощи, погибла одна женщина, а также столкнулись две иномарки, двое пассажиров погибли.

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