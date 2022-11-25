Пассажир ВАЗа погиб после ДТП с грузовиком – это третья смертельная авария в РТ за сутки

Сегодня в Казани водитель отечественного автомобиля, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Исузу».

В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ скончался на месте, водитель получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В целях профилактики и пресечения административных правонарушений в Казани с 21 по 27 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Госавтоинспекция столицы РТ призывает водителей не торопиться совершать необдуманные маневры и быть внимательными при выезде на «встречку».

Напомним, это уже третья смертельная авария за сутки. Ранее «КВ» сообщали, что на трассе Лаишевского района республики произошло два ДТП – иномарка въехала в карету «скорой» помощи, погибла одна женщина, а также столкнулись две иномарки, двое пассажиров погибли.