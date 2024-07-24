Патриарх Кирилл утвердил лишение сана трех священнослужителей из Татарстана

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Республика
24 июля 2024  11:09
Автор:
Эндже Гарафиева

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Казанской епархии о лишении сана трех служителей – иерея Виталия Беляева, иерея Игоря Егорова и диакона Алексия Шаманина.

Решение о лишении сана – крайняя мера церковного наказания. Она применяется в случае серьезных прегрешений и нарушений, несовместимых со священническим служением.

Как сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии, священнослужители были исключены за различные нарушения церковных канонов.

Иерей Игорь Егоров лишен сана за нарушение 13 и 15 правил Двукратного Собора, а диакон Алексий Шаманин – за нарушение 25 и 17 правил Святых Апостолов.

Ранее сообщалось о лишении сана Виталия Беляева. Епархиальный церковный суд признал его виновным в прелюбодеянии, рукоприкладстве и клятвопреступлении. Одной из причин стало самовольное оставление прихода и поездки в зону боевых действий без согласования с руководством.

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