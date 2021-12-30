 Патяшина: в этом году мы столкнулись с рекордным количеством заболевших ковидом
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Патяшина: в этом году мы столкнулись с рекордным количеством заболевших ковидом

Причиной резкого роста заражений стал индийский штамм дельта.

Город
30 декабря 2021  09:27
Автор:
Артур Казанцев

В этому году общее число заболевших татарстанцев коронавирусом выросло до 29,4 тыс. случаев, основной причиной этого стала циркуляция индийского штамма «Дельта». Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина. 

«Если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, то этот год был наиболее сложным. Потому что мы столкнулись с рекордным количеством заболевших коронавирусом. Это было связано с циркуляцией нового индийского штамма дельта. Если в 2020 году у нас было 13,2 тыс. случаев заболевания, то в этом году у нас их было 29,4 тыс. случаев. По итогам года мы видим, что 88% среди пациентов выделяют индийский штамм дельта», — сказала спикер. 

Она добавила, что рост заболевших удалось снизить благодаря ограничительным мерам введенным в Татарстане для борьбы с вирусом. 

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