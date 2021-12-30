Патяшина: в этом году мы столкнулись с рекордным количеством заболевших ковидом

В этому году общее число заболевших татарстанцев коронавирусом выросло до 29,4 тыс. случаев, основной причиной этого стала циркуляция индийского штамма «Дельта». Об этом на брифинге в Кабмине РТ заявила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

«Если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, то этот год был наиболее сложным. Потому что мы столкнулись с рекордным количеством заболевших коронавирусом. Это было связано с циркуляцией нового индийского штамма дельта. Если в 2020 году у нас было 13,2 тыс. случаев заболевания, то в этом году у нас их было 29,4 тыс. случаев. По итогам года мы видим, что 88% среди пациентов выделяют индийский штамм дельта», — сказала спикер.

Она добавила, что рост заболевших удалось снизить благодаря ограничительным мерам введенным в Татарстане для борьбы с вирусом.