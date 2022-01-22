Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров негативно высказался о планах ЦБ запретить криптовалюты на территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики», – заявил Дуров.

Он отметил, что такой запрет вряд ли поможет избавиться от недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере.

Напомним, что Банк России хочет ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций на территории страны.