Паводок-2026: прогнозы, риски и подготовка

На заседании республиканской Комиссии по вопросам готовности к весеннему половодью в Кабмине РТ прозвучала тревожная оценка ситуации: объем снега, выпавшего зимой, значительно превысил многолетние показатели.

Как заявил на совещании первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, анализ прошлых лет выявил системные проблемы: неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, необходимость расчистки русел рек и берегоукрепительных работ.

«При неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 218 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, 5,7 тысячи жилых домов с количеством проживающих в них 13409 человек, 9 социально значимых объектов, 55 участков автомобильных дорог и 28 автомобильных мостов», - привел неутешительную статистику Нигматуллин.

В связи с этим уже с 2 февраля органам местного самоуправления поручено реализовать комплекс превентивных мер. А в случае ухудшения обстановки районы должны незамедлительно перейти в режим повышенной готовности или ЧС.

Где ситуация наиболее опасна?

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Сергей Захаров сообщил, что на данный момент наибольшие, как он выразился, снегозапасы зафиксированы в Кайбицком, Буинском и Тетюшском районах. В Лаишевском районе уже отмечено опасное явление - выпревание посевов. В лидерах по количеству снега также Зеленодольский, Арский, Пестречинский, Балтасинский районы и Казань, где высота покрова местами достигает 70 см, что составляет 233% от нормы. В целом по республике снегозапасы равны 161% от нормы.

Спикер назвал и позитивные факторы: глубина промерзания почвы невелика (12 - 43% от нормы), а лед на реках тонкий, что снижает вероятность заторов. Основные паводковые процессы метеорологи ожидают в первую декаду апреля.

«Максимальный уровень воды в водотоках ожидается выше средних многолетних значений на 20 - 80 сантиметров.

При весеннем половодье возможно достижение неблагоприятных и опасных отметок на таких реках, как Кубня, Карла, Малый Черемшан, Берсут», - предупредил Захаров. Он добавил, что и апрель, и май ожидаются теплее обычного. Половодье должно начаться, по прогнозу синоптиков, в первой декаде апреля.

Силы и средства: 19 тысяч человек в готовности

Республика начала подготовку к паводку еще летом и осенью, выделив порядка 513 миллионов рублей. На эти средства отремонтировали 30 гидротехнических сооружений (ГТС), очистили 40 км водоемов и привели в порядок тысячи водопроводных труб.

Как доложил заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ Николай Суржко, для борьбы с паводком сформирована мощная группировка: более 19 тысяч человек, свыше 4 тысяч единиц техники и 122 плавсредства. Для воздушной разведки задействуют два самолета (вертолета), а также беспилотники.

Особое внимание уделяется борьбе с заторами на реках. В 20 районах выявлено 46 затороопасных участков. План включает чернение и распиловку льда. Однако, как отметил Суржко, пока выполнено лишь 6,5% от запланированных объемов, что крайне недостаточно. На случай критической ситуации отработано взаимодействие с Казанским танковым училищем для проведения взрывных работ. Заявки на подрывы льда уже подали восемь районов.

Дороги и плотины под особым контролем

Министерство транспорта РТ ведет активную подготовку инфраструктуры. По словам замминистра Раниса Файзуллина, очищено 67% водопропускных труб, подготовлено 97% мостовых переходов. Особую тревогу вызывают низководные мосты, например, в Буинском районе, где в случае подъема воды движение будет закрыто. Отдельный риск представляют гидротехнические сооружения.

«В республике 115 плотин в 34 муниципальных образованиях, прорыв которых может представлять угрозу размыва участков автодорог», - подчеркнул Файзуллин, призвав глав на местах обеспечить своевременный сброс воды.

Казань в зоне риска

Столица республики также готовится к удару стихии. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сообщил, что в зону потенциального подтопления попадают 386 домов в поселках Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Салмачи, Малые Клыки, Вознесенское и других. Общая площадь возможного подтопления - 12,6 кв. км, где проживает 1223 человека.

На случай эвакуации в городе подготовлены 22 пункта временного размещения, способные принять около 5 тысяч человек. Для бесперебойной работы инфраструктуры закуплено оборудование на 160 млн рублей, включая мотопомпы, а на очистку ливневых сетей из бюджета направлено 400 млн рублей.

Первый заместитель главы Минстроя РТ Дамир Шайдуллин назвал телефон горячей линии, по которому можно обратиться, если вас начало затапливать: 8 (843) 231-14-10.