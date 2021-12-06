Педагоги-психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря

Психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря. Акция приурочена но Дню психологической помощи.

Родители и дети смогут подойти к психологам и поговорить с ними о пробламах со сверстниками, о подростковых вопросах и вопросах взаимоотношений с родителями.

На мероприятии будут работать психологи из центра соцпомощи детям и молодежи «Доверие», из Комитета по делам молодежи исполкома и др.

Для участия нужно зарегестироваться по телефону: 8 (843) 236-61-64.

Дети, которые не смогут прийти, чтобы получить консультацию, при желании могут позвонить.