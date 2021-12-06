 Педагоги-психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря
news_header_top_970_100

Педагоги-психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря

Консультация пройдет в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка по РТ.

Город
6 декабря 2021  17:55
Автор:
Елена Молчанова

Психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря. Акция приурочена но Дню психологической помощи. 

Родители и дети смогут подойти к психологам и поговорить с ними о пробламах со сверстниками, о подростковых вопросах и вопросах взаимоотношений с родителями.

На мероприятии будут работать психологи из центра соцпомощи детям и молодежи «Доверие», из Комитета по делам молодежи исполкома и др. 

Для участия нужно зарегестироваться по телефону:  8 (843) 236-61-64.

Дети, которые не смогут прийти, чтобы получить консультацию, при желании могут позвонить.

 

 

Новости
В Лаишевском районе, провалившись под лед, утонул рыбак
Мэр Челнов поручил увеличить темпы вакцинации студентов и пенсионеров
Педагоги-психологи проведут бесплатную индивидуальную консультацию с детьми и родителями 7 декабря
Создательница вакцины AstraZeneca предупредила о новых пандемиях
Янис Тимма покидает УНИКС
«25 тонн ведь так просто не остановишь»: как школьница погибла под колесами трамвая
«25 тонн ведь так просто не остановишь»: как школьница погибла под колесами трамвая
«Сбер» поднял возраст, до которого можно брать ипотеку
В Казани открыли мобильный инфоцентр для желающих отправиться в Москву на новогодние каникулы