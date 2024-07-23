Пенсионерка из Казани лишилась 300 тысяч рублей из-за звонка мошенника

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Город
23 июля 2024  16:23
Автор:
Эндже Гарафиева

66-летняя жительница Казани стала очередной жертвой телефонных мошенников. Представившись сотрудниками сотовой компании, они обманом завладели 300 тысячами рублей, собранными пенсионеркой за несколько лет.

Неизвестный позвонивший предложил женщине продлить договор на предоставление связи и подключить выгодный тариф со скидкой. Для этого он попросил её продиктовать номер банковской карты. Доверчивая пенсионерка выполнила требования мошенника.

Спустя несколько дней, женщина обнаружила, что не может войти в личный кабинет одного из банков. Её учетные данные были изменены неизвестными.

Женщина обратилась за помощью к своей дочери, которая восстановила доступ к приложению. Однако, оказалось, что злоумышленники уже закрыли вклад пенсионерки, на котором лежало 300 тысяч рублей.

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