Пенсионерка из Казани лишилась 5,6 млн рублей из-за действий мошенников

news_top_970_100
Город
19 июля 2024  16:29
Автор:
Эндже Гарафиева

69-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, потеряв более 5 миллионов рублей. Женщина увидела объявление о заработке на инвестициях и оставила свой номер телефона для связи со «специалистами».

Вскоре ей перезвонили неизвестные и предложили установить приложение на телефон, создав личный кабинет. Женщина следовала указаниям мошенников и пополняла свой инвестиционный счет. В итоге она вложила в «инвестиции» 5,6 млн рублей, включая личные сбережения, деньги родственников, залог личного автомобиля и кредитные средства.

Когда женщина попыталась вывести деньги с инвестиционного счета, она поняла, что стала жертвой мошенников и  обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на бескондукторную плату переводят трамвайный маршрут №7
ВТБ выяснил, на что копят россияне
Пенсионерка из Казани лишилась 5,6 млн рублей из-за действий мошенников
В Татарстане родилась «королевская двойная» Николь и Леон
Введение туристического налога обсудят в Татарстане
В Казани состоялся фестиваль, посвященный чувашскому поэту Михаилу Сеспелю
Свыше 3 тысяч горожан примут участие в забеге «Ночная Казань»
В Татарстане спасли птенца краснокнижного дербника