Пенсионерка из Казани лишилась 5,6 млн рублей из-за действий мошенников

69-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, потеряв более 5 миллионов рублей. Женщина увидела объявление о заработке на инвестициях и оставила свой номер телефона для связи со «специалистами».

Вскоре ей перезвонили неизвестные и предложили установить приложение на телефон, создав личный кабинет. Женщина следовала указаниям мошенников и пополняла свой инвестиционный счет. В итоге она вложила в «инвестиции» 5,6 млн рублей, включая личные сбережения, деньги родственников, залог личного автомобиля и кредитные средства.

Когда женщина попыталась вывести деньги с инвестиционного счета, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.