 Пенсионерка из Казани не поверила мошенникам и сберегла 100 тыс. рублей
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Пенсионерка из Казани не поверила мошенникам и сберегла 100 тыс. рублей

Злоумышленник сообщил пожилой женщине, что ее внук попал в ДТП.

Город
26 сентября 2022  18:55
Автор:
Карина Кострулева

В Казани 86-летняя пенсионерка не поверила мошенникам и сберегла 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

По словам пожилой женщины, на ее домашний телефон поступил звонок от злоумышленника. Мошенник сообщил пенсионерке, что ее внук попал в ДТП и для оказания помощи потребовалось 100 тыс. рублей. На что жительница Казани прервала разговор и обратилась в полицию. 

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском мошенника.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что жительнице Казани позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что некто Клементьев, используя ее паспортные данные и доверенность, пытался оформить кредит. В итоге мошенники смогли убедить женщину перевести деньги и похитили с ее счета 425 тыс. рублей.

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