Пенсионерка из Набережных Челнов вернула утерянную квартиру

На протяжении сложной борьбы за справедливость, прокуратура Набережных Челнов смогла вернуть квартире пожилой пенсионерки, которую лишили мошенническим путем.

В феврале этого года обманщики заставили женщину, которая является инвалидом 3 группы, согласиться на продажу ее единственного жилья. В итоге, после тщательной проверки ситуации, прокурор города подал иск в суд, который встал на сторону пенсионерки и признал сделку купли-продажи недействительной.

На данный момент, решение суда еще не вступило в законную силу.