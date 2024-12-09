Пенсионерка из Набережных Челнов вернула утерянную квартиру

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Республика
9 декабря 2024  17:08

На протяжении сложной борьбы за справедливость, прокуратура Набережных Челнов смогла вернуть квартире пожилой пенсионерки, которую лишили мошенническим путем. 

В феврале этого года обманщики заставили женщину, которая является инвалидом 3 группы, согласиться на продажу ее единственного жилья. В итоге, после тщательной проверки ситуации, прокурор города подал иск в суд, который встал на сторону пенсионерки и признал сделку купли-продажи недействительной. 

На данный момент, решение суда еще не вступило в законную силу.

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