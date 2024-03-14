Перечень профессий для альтернативной службы будет расширен

news_top_970_100
Республика
14 марта 2024  11:04
Автор:
Ольга Иванычева

Министерство труда и социальной защиты РФ представило на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений семи федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Если сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 960 организаций, где могут работать служащие альтернативно, то теперь предлагается его расширить до 224 должностей и 1305 предприятий.
Тем, кто проходит альтернативную гражданскую службу, теперь доступны такие профессии, как дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, машинист экскаватора, слесарь-инструментальщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, оператор видеозаписи, лесоруб, матрос, повар судовой, реставратор памятников деревянного зодчества, инженер-конструктор, музейный смотритель, и другие. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты. 
Напомним, такие списки Минтрудом России формируются ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 декабря 2003 г. №750 «Об организации альтернативной гражданской службы». 

Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, предоставляются Министерством обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«У меня зазвонил телефон...»
«Казанским ведомостям» - 33 года!
В Татарстане накажут виновных в падении снега на школьницу, у нее тяжелые травмы
Почему гаджеты не должны заменять прогулки школьникам
Россияне рассказали о желаемых мерах поддержки своих семей
Осечка «Ак Барса»: как команда будет жить после провала?
Осечка «Ак Барса»: как команда будет жить после провала?
Выплаты награжденным медалями РТ «Родительская доблесть» и «Ана даны - Материнская слава» увеличены
О социальных гарантиях для военнослужащих по призыву