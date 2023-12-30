Перед новым годом в Татарстане открылись два ФАПа

Новые фельдшерско-акушерские пункты торжественно открылись в селе Юлдуз Чистопольского района РТ и в Мордовской Кармалке Лениногорского района РТ.

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Республика
30 декабря 2023  19:23
Автор:
Ольга Иванычева

ФАП в селе Юлдуз построен по республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению», а в Мордовской Кармалке - по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». ФАПы оборудованы функциональными, комфортными кабинетами и современным оборудованием, позволяющим оказывать первичную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. 

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