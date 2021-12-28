Перевозчикам в Челнах возместят 13,6 млн рублей убытков из-за COVID-ограничений

Перевозчикам в Челнах возместят убытки в размере 13,6 млн рублей, связанные с COVID-ограничениями. Окончательная сумма была утверждена депутатами на последней в этом году сессии городского совета, сообщают «Челнинские известия».

Сумма будет направлена на нивелирование последствий введения QR-кодов для пассажиров.

Ограничительные меры привели к уменьшению пассажиропотока с 95 тысяч до 72 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что казанские автотранспортные предприятия просят помощи у президента Татарстана, так как из-за сокращения пассажиропотока после введения QR-кодов у них упала выручка.