 Перевозчики Казани предоставили в Комитет по транспорту документы на повышение оплаты на проезд
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Перевозчики Казани предоставили в Комитет по транспорту документы на повышение оплаты на проезд

В настоящее время Госкомитет по тарифам рассматривает представленные материалы.

Город
21 января 2022  16:40
Автор:
Карина Кострулева

Предприятия-перевозчики Казани обратились в комитет по транспорту с заявлением об изменении тарифов. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Предприятия-перевозчики обратились в Комитет по транспорту г.Казани с заявлениями об изменении тарифов и представили комплект документов для их расчета на 2022 год», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в соответствии с порядком установления тарифов на пассажирские перевозки Комитет по транспорту Казани направил все материалы в Государственный комитет РТ по тарифам

«В настоящее время Госкомитет по тарифам рассматривает представленные материалы», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 руб.

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