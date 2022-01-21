Перевозчики Казани предоставили в Комитет по транспорту документы на повышение оплаты на проезд

Предприятия-перевозчики Казани обратились в комитет по транспорту с заявлением об изменении тарифов. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Предприятия-перевозчики обратились в Комитет по транспорту г.Казани с заявлениями об изменении тарифов и представили комплект документов для их расчета на 2022 год», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в соответствии с порядком установления тарифов на пассажирские перевозки Комитет по транспорту Казани направил все материалы в Государственный комитет РТ по тарифам

«В настоящее время Госкомитет по тарифам рассматривает представленные материалы», — заявили в пресс-службе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 руб.