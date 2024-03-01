Первая в истории фиджитал-свадьба прошла на «Играх будущего»

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Город
1 марта 2024  15:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В «Казань Экспо» узами брака связали пару Егора и Елены Ореховых.

Они с радостью поддержали идею провести свадьбу на площадке проведения «Игр будущего» – международных соревнований по фиджитал-дисциплинам.

«Нам поступило предложение, от которого мы не могли отказаться. Всё спонтанно. Мы ее [идею] поддержали. От Игр будущего мы отправляемся в свое большое яркое будущее», — сказали Ореховы.

Начальник Управления ЗАГСа Казани Елена Студеникина призналась, что молодоженов выбирал искусственный интеллект среди тех, кто подал заявление на регистрацию брака на 1 марта.

По ее мнению, это самая необычная свадьба за последнее время. Ещё одно оригинальное бракосочетание прошло на ВДНХ, где сыграли «татарскую свадьбу».

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