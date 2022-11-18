Первая в Казани радиостанция* БИМ-радио отмечает 28-летие

Сегодня БИМ-радио, первой радиостанции в Казани, исполняется 28 лет. Первый эфир на волне 102,8 FM состоялся 18 ноября 1994 года. На сегодняшний день в студии побывало более 5 тыс. звездных гостей, ведущие подарили больше 186 тыс. подарков, в соцсетях за радио следят больше 155 тыс. подписчиков, и более 200 тыс. человек ежедневно слушает БИМ-радио.

Команда БИМ-радио подготовила праздничное радиошоу для слушателей Первого в Казани. Весь день в эфире БИМа интересные гости, конкурсы и подарки, знаменитая коробка передач по городам вещания и многое другое.

*на основании лицензии номер 5 на осуществление деятельности по связи на территории РТ, выданной Министерством связи от 21.11.1994г. 12+