 Первая в Казани радиостанция* БИМ-радио отмечает 28-летие
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Первая в Казани радиостанция* БИМ-радио отмечает 28-летие

В День рождения радио команда приготовила подарки, конкурсы и пригласила интересных гостей.

Город
18 ноября 2022  09:44
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня БИМ-радио, первой радиостанции в Казани, исполняется 28 лет. Первый эфир на волне 102,8 FM состоялся 18 ноября 1994 года. На сегодняшний день в студии побывало более 5 тыс. звездных гостей, ведущие подарили больше 186 тыс. подарков, в соцсетях за радио следят больше 155 тыс. подписчиков, и более 200 тыс. человек ежедневно слушает БИМ-радио.

Команда БИМ-радио подготовила праздничное радиошоу для слушателей Первого в Казани. Весь день в эфире БИМа интересные гости, конкурсы и подарки, знаменитая коробка передач по городам вещания и многое другое.

*на основании лицензии номер 5 на осуществление деятельности по связи на территории РТ, выданной Министерством связи от 21.11.1994г. 12+

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