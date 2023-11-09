Первому золоту «Рубина» - 15!

На тот момент дружина Курбана Бердыева стала вторым клубом не из города федерального значения, кому покорилась вершина отечественного футбола. За 15 лет и «Рубин», и российский футбол пережили массу событий и потрясений: с олимпа и регулярного выступления в еврокубках казанцы скатились в Первую лигу, превратившись в блеклого середняка. Однако золотые страницы истории клуба не вырвать из памяти. Предлагаем вспомнить, как сложилась карьера тех, кто ковал первый титул «Рубина».

Тренер

Курбан Бердыев

Знаменательный успех невозможно представить без фигуры главного тренера. В августе 2001 года Бердыев приехал в Казань из смоленского «Кристалла» безызвестным специалистом, а за годы работы с «Рубином» превратился в одного из мэтров отечественного тренерского цеха. За несколько лет наставник сосредоточил в своих руках всю полноту контроля над процессами в клубе, что и дало итоговый результат. В декабре 2012 года роман Бердыева и «Рубина» завершился, спустя два сезона специалист трудоустроился в «Ростове», привел команду к первым в истории серебряным медалям (2015/16) и пошумел в Лиге чемпионов.

Летом 2017-го Бердыев вернулся в «Рубин», однако второе пришествие в кризисную во всех отношениях команду не стало триумфальным. Спустя два сезона специалиста отправили в отставку, а летом 2021-го он открыл новую карьерную страницу - «Кайрат». В Казахстане тренер успел выиграть Кубок страны и бронзу национального чемпионата (2021). С июня по ноябрь 2022 года Бердыев трудился у руля иранского «Трактора», но не достиг особых успехов, после чего получил предложение вернуться в Россию. Во главе «Сочи» успел отработать всего пять матчей и был отправлен в отставку. С лета 2023 года тренирует махачкалинское «Динамо» из Первой лиги: на экваторе чемпионата команда идет четвертой в таблице, отставая от первого места всего на два очка.

Вратари

Сергей Рыжиков

27-летнего голкипера пригласили в межсезонье из «Локомотива», где вратарь чередовал игры за дубль с арендами. В Москве у Рыжикова практически не было шансов заиграть, а в Казани он по-настоящему раскрыл свой талант, несколько раз вызывался в сборную России и даже провел за нее 45 минут в контрольном матче в 2011-м. За его плечами 359 матчей в футболке «Рубина» во всех турнирах и 155 «сухарей».

В августе 2018 года Рыжиков перешел в «Крылья Советов», еще через два года оказался в «Тамбове», где и завершил игровую карьеру. Тренерский путь в большом футболе у него пока краток: с июня по сентябрь 2022-го он ассистировал Андрею Талалаеву в «Ахмате», затем год возглавлял тамбовский «Спартак», а менее месяца назад воссоединился с Талалаевым в «Химках» на позиции ассистента.

Сергей Козко

Для опытного вратаря переход в «Рубин» в межсезонье-2008 стал вторым пришествием. На сборах Козко проиграл борьбу Рыжикову за место основного голкипера, однако подменил его по ходу чемпионата на период травмы. В золотоносный год он отыграл 6 матчей, пробыл в системе клуба до зимы 2010-го, взял паузу в карьере и спустя год вернулся в футбол в состав «Химок». 12 матчей в Первой лиге стали последним этапом игровой карьеры Козко. С лета 2017 года он готовит вратарей «Рубина».

Защитники

Степан Томас

Хорватский легионер был одним из немногих игроков, переживших чистку состава в межсезонье-2008. Защитника, поигравшего за национальную сборную на двух чемпионатах мира, приобрели у турецкого «Галатасарая». В чемпионский сезон он отыграл 19 матчей, но не отличился результативными действиями. В феврале 2010-го Томас в качестве свободного агента вернулся в Турцию, где поиграл за «Газиантепспор» и «Бурсаспор», а в конце года завершил игровую карьеру. Тренерскую карьеру Томас тоже начал в Турции, потрудившись на посту ассистента в «Газиантепспоре», «Сивасспоре», «Гезтепе», «Акхисаре», «Ризеспоре» и «Башакшехире». С ноября 2019-го опробовал себя в качестве главного тренера «Башакшехира», «Антальяспора», «Ризеспора», «Гезтепе» и молдавского «Шерифа». Последним местом работы Томаса был хорватский «Осиек», откуда специалиста уволили чуть более месяца назад.

Александр Орехов

Защитника ростом 198 сантиметров «Рубин» перехватил у тонувшей «Кубани». Однако в полной мере реализовать свой потенциал габаритный игрок так и не смог из-за травм. В 2008-м Орехов провел лишь 10 игр, в системе клуба продержался до лета 2014-го, после чего ушел в «Томь». Спустя полгода футболист завершил карьеру и начал тренерский путь с низов отечественного футбола. В качестве ассистента поработал в «Афипсе», возрожденной любительской «Кубани», дубле «Краснодара», а с января 2023-го помогает Александру Сторожуку в тульском «Арсенале».

Лаша Салуквадзе

На момент 2008 года был одним из старожилов команды. В 15 матчах грузинский легионер не отличился результативными действиями, суммарно отыграл за казанцев больше сотни игр и отправился в турне по маршруту Нижний Новгород - Гори - Хабаровск - Баку - Тбилиси. Не завоевав после «Рубина» ни одного титула, Салуквадзе в 2018-м завершил карьеру. В январе 2021-го начал тренерскую работу с позиции ассистента в молодежной сборной Грузии, которая летом этого года громко пошумела на чемпионате Европы.

Роман Шаронов

31-летний защитник вернулся в «Рубин» в качестве старой гвардии Бердыева. С ходу застолбил за собой место в центре обороны, отыграл 26 матчей, забил гол и отдал результативную передачу. После чемпионского сезона защитник буквально пережил вторую молодость, успел помочь команде в еврокубках, съездить в сборную России (2012) и получить капитанскую повязку. В январе 2015-го Шаронов повесил бутсы на гвоздь на отметке 297 игр за «Рубин». Здесь же он начал и тренерскую карьеру: сначала в дубле, а с июня по декабрь 2019-го в первой команде. В РПЛ у Шаронова не задалось, после чего он успел поработать в кипрском «Пафосе», а с лета 2022-го возглавляет хабаровский СКА. Сейчас команда идет 9-й в Первой лиге.

Кристиан Ансальди

Футболист, без которого невозможно представить левый фланг обороны золотоносного «Рубина». Селекционеры откопали 21-летнего аргентинца в клубе «Ньюэлз Олд Бойз», а его трансфер обошелся в 3,6 млн евро. Эти деньги в дальнейшем клуб с лихвой отбил продажей игрока в «Зенит», а в чемпионский год Ансальди провел 27 (!) матчей из 30 возможных. В копилочку команды он положил гол и три результативные передачи. В августе 2013-го аргентинец уехал в Санкт-Петербург, а уже спустя сезон отправился по арендам - «Атлетико», «Дженоа»), и итоговая продажа в последний клуб. В июле 2016-го Ансальди перешел в «Интер» за 10,5 млн евро, после чего поиграл за «Торино», а с августа 2022-го защищает цвета «Пармы» в Серии В.

Давид Квирквелия

Защитник, чей звездный час в «Рубине» пришелся именно на 2008 год. 24 матча, «3 + 2» по системе «гол + пас» и роль игрока замены в последующих сезонах. После аренды в «Анжи» Квирквелия успел поиграть в Греции и на Кипре, а в 2012-м осел в Грузии. За семь сезонов защитник пополнил коллекцию трофеев лишь одним Кубком Грузии и завершил карьеру. С февраля 2022-го тренирует клуб «Колхети»: сначала как ассистент, а затем - главный. Сейчас команда ведет борьбу за попадание в элитный дивизион.

Полузащитники

Сергей Семак

Роль этого игрока в борьбе за титул можно охарактеризовать одним словом: капитан. Семак ехал в Казань едва ли не доигрывать, но отрезок в «Рубине» стал бустом в карьере футболиста. Пять голов, две результативные передачи и сумасшедшая продуктивность в центре поля - именно это игрок дал чемпионской команде. Спустя два года Семак ушел в «Зенит» за 2 млн евро, где пополнил свою коллекцию трофеев еще двумя чемпионскими титулами. А как забыть его игру на Евро-2008 и спасительный пас в игре с греками? Впрочем, завершив игровую карьеру, Семак тут же оказался востребован и на тренерском поприще: поработал ассистентом у Андре Виллаш-Боаша, в сборной помогал Леониду Слуцкому, затем добился значительных успехов с «Уфой», а с мая 2018-го рулит гегемоном отечественного футбола «Зенитом».

Макбет Сибайя

Опорник из ЮАР успел с Бердыевым завоевать бронзу-2003, а в чемпионский год провел 25 матчей. Фактически Сибайя - один из символов «Рубина» нулевых годов. Разрушитель успел отыграть 182 матча за казанский клуб, систематически вызывался в сборную ЮАР, в том числе на домашний мундиаль-2010. Сибайя вернулся на родину в январе 2011 года, где и завершил карьеру спустя два сезона.

Александр Рязанцев

21-летний Рязанцев выступал за «Рубин» второй сезон, подавая большие надежды. На пути к первому золоту отыграл 22 матча, забил гол и отдал три результативные передачи. Дальше в карьере футболиста был легендарный мяч в ворота «Барселоны», переезд в Санкт-Петербург, где полузащитнику не удалось закрепиться в основном составе. После аренды в «Урал» и «Амкар» Рязанцев оказался в «Химках», а затем вернулся в родное «Торпедо». Два месяца назад 37-летний полузащитник завершил карьеру и остался в системе москвичей на административной должности.

Гекдениз Карадениз

Самый дорогой новичок клуба зимы-2008 с лихвой окупил вложенные в него средства. За турка «Рубин» отдал 8,7 млн евро, и он с ходу забил шесть мячей и отдал шесть передач в 27 играх чемпионата. Попутно Карадениз съездил в составе сборной Турции на Евро-2008, откуда привез бронзовую медаль. Он отдал «Рубину» весь остаток карьеры: 10 лет, 300 матчей и более 50 мячей. В Казани тепло попрощались с полузащитником, а минувшим летом он вернулся в систему клуба - ныне Карадениз тренирует фарм-клуб, который идет третьим в дивизионе Б Второй лиги.

Нападающие

Саво Милошевич

34-летний серб шумел на европейской арене в начале нулевых, а в Россию приехал фактически доигрывать. Тренерский штаб задействовал легионера в основном как игрока замены, но и в таком качестве Милошевич сумел трижды отличиться. Свой самый важный гол он оформил в Раменском на 89-й минуте - мяч стал победным в игре с «Сатурном» и золотоносным для «Рубина». Казанский этап карьеры был финальным для серба, на рубеже 10 - 20-х годов он поработал главным тренером в «Партизане» и «Олимпии», а 29 сентября встал у руля сборной Боснии.

Сергей Ребров

Вместе с Милошевичем «Рубин» пригласил еще одного многоопытного форварда - Сергея Реброва. Нападающий имел за плечами более 60 игр в чемпионате Англии и под 40 встреч в Лиге чемпионов. На пути к титулу Ребров забил пять мячей, в том числе важный гол осени-2008 в ворота «Динамо», которое дышало в спину «Рубину». Через полгода после титула нападающий завершил карьеру, а в роли тренера наибольших успехов достиг у руля «Ференцвароша» - три чемпионских титула.

Хасан Кабзе

Главный джокер атаки «Рубина»-2008. Турок 18 раз выходил на замену, отличился двумя голами и двумя ассистами. Свою главную передачу он отдал в Раменском Саво Милошевичу, без нее золотого гола бы не случилось. Кабзе покинул Казань летом 2010-го, полтора года играл за «Монпелье», с которым взял чемпионский титул во Франции, а затем отправился доигрывать на родину. В Турции самое заметное достижение форварда - победа с «Сивасспором» в Первой лиге, после чего он завершил карьеру и в спортивном поле более замечен не был.