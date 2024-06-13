Первые медали Игр БРИКС будут разыграны в Казани

Игры стран БРИКС в Казани набирают обороты. Сегодня, 13 июня, состоятся первые соревнования в пяти дисциплинах: синхронном плавании, ушу, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике и самбо. В общей сложности сегодня будут разыграны 23 комплекта медалей.

В Дворце водных видов спорта в 10:00 стартуют соревнования по синхронному плаванию в соло (техническая программа) среди женщин и мужчин. В 15:00 начнется дуэт (техническая программа) среди женщин, а в 19:00 – групповое выступление (акробатика).





В Дворце единоборств «Ак Барс» с 11:00 пройдут предварительные и утешительные поединки по самбо среди мужчин и женщин. В 16:30 начнутся финальные поединки в разных весовых категориях.





За трансляциями соревнований можно будет следить в VK Video.

Синхронное плавание (Дворец водных видов спорта):

10:00 - соло, техническая программа (женщины и мужчины)

15:00 - дуэт, техническая программа (женщины)

19:00 - группа акробатическая

Самбо (Дворец единоборств «Ак Барс»):

11:00 - предварительные и утешительные поединки, встречи за 3 место (мужчины, женщины)

16:30 - финальные поединки (разные весовые категории)

Тяжелая атлетика (Спортивный комплекс «Тулпар»):

11:00 - соревнования в весовых категориях 61 кг и 73 кг (мужчины), 49 кг и 59 кг (женщины)

Спортивная гимнастика (Центр гимнастики):

11:30 - личное многоборье (мужчины)

11:50 - личное многоборье (женщины)

Ушу (ЛДС «Татнефть Арена»):

10:00 - предварительные поединки (мужчины, женщины)

16:00 - финальные соревнования (разные дисциплины)



Вчера мы писали, что в «Казань Экспо» дали официальный старт играм, собравшим в Казани 5 тысяч спортсменов из 93 стран мира. Билеты на Игры БРИКС в Казани раскупают рекордными темпами. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, на сегодняшний день уже продано 86% билетов.