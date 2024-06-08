Первые участники форума министров образования прибыли в Казань

В столицу Татарстана уже прибыли первые делегации стран, принимающих участие во II Международном форуме министров образования «Формируя будущее». Среди них представители Сьерра-Леоне, Эсватини, Йемена, Камеруна, Нигера, Чада, Центральноафриканской Республики и Уганды.

Форум, который пройдет 10-11 июня на площадке IT-парка им. Башира Рамеева, соберет более 100 представителей из разных стран, включая министров общего и высшего образования. Организаторы уверены, что иностранные гости заинтересованы в изучении российских практик построения «суверенной модели образования», основанной на советском опыте, уникальных научных школах педагогики и новейших технологиях.

Форум будет посвящен актуальным темам, таким как дошкольное образование, воспитательная работа с опорой на традиционные ценности, инклюзивное образование, искусственный интеллект в образовании и международное сотрудничество. Организаторы надеются, что форум станет платформой для обмена опытом и разработки идей, способствующих улучшению качества образования во всем мире.