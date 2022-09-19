Первый гол Дзагоева, провал в большинстве, лидерство на час: все о матче «Рубин» – «Волгарь»

Как бы ни ругали «Рубин» критически настроенные болельщики, а после девяти туров казанская команда, которая едет по турнирному пути Первой лиги с превеликим скрипом, заползла-таки в зону переходных матчей с аутсайдерами РПЛ – был третьей. Впрочем, по 16 очков, кроме «Рубина», набрали еще три команды, так что место в тройке по итогам 9 матчей можно называть условным.

Но к началу матча «Рубина» в 10-м туре «Енисей» уже оступился, сыграв вничью, и у казанцев появился шанс чуть оторваться от своих обидчиков, нанесших им единственное в сезоне поражение. Для этого в воскресенье надо было обыграть астраханский «Волгарь», к моменту начала матча занимавший 7-е место.

Фото: © rubin-kazan.ru

Битва ханств

В ряду вещей, ассоциирующихся с топонимом «Астрахань», после напрашивающихся «арбузы», «черная икра» и «вобла» можно с одинаковым успехом поставить, пожалуй, любое слово, в том числе «футбол» и «ханство». Впрочем, заядлые любители футбола со стажем скажут, что город в дельте Волги подарил миру одного из лучших вратарей планеты второй половины ХХ века Рината Дасаева, отчего шансы «Футбола» выше.

Но маркетологи «Рубина» вспомнили, что когда-то было Астраханское ханство, и встреча 10-го тура казанской команды с «Волгарем» всю предматчевую неделю подавалась как битва ханств – Казанского и Астраханского. Не знаю, пришлась ли такая подача по вкусу поколению ЕГЭшников, но на мой старперовский взгляд подобный заход очень даже удачен: фан-сектору – повод заглянуть если не в учебники истории, то хотя бы в «Википедию», а пиар-службе «Рубина» – фантазировать на тему о том, какими бы ремеслами в Казанском ханстве занимался тот или иной игрок казанской команды. Пиар-служба так и сделала.

Али Аднан Фото: © rubin-kazan.ru

Вратаря Дюпина записали в рыбаки (хорошо ловит), крайнего защитника Самошникова – в гонцы (быстро бегает), креативного александра Зотова – в ювелиры (тонкие передачи раздает), а опытнейшего Олега Иванова – в советники хана. Ханом же назначили универсального защитника Али Аднана, способного сыграть как на фланге, так и в центре обороны. И назначили заслуженно: уж очень надежно и уверенно выглядит иракский бек на футбольном поле. И не случайно после гостевого матча с «Велесом» Аднан встретился с поклонниками «Рубина» – владельцами сезонных абонементов: новичок становится авторитетом в команде.

Что касается «Волгаря», то он интересен казанским болельщикам прежде всего Артуром Гилязетдиновым, воспитанником ДЮСШ Вахитовского района Казани. Гилязетдинов пробился в профессиональный футбол по нынешним меркам крайне поздно – в 22 года. Да и то благодаря насмешившему всю Россию проекту «Анжи-Юниор Зеленодольск» (если читателям интересно – как-нибудь расскажу в деталях, с комментариями непосредственных участников этого проекта). Сейчас Артуру 27, и он – игрок стартового состава «Волгаря». Вышел Гилязетдинов с первых минут и в этом матче против «Рубина» – на позиции левого полузащитника. И, как покажет матч, сыграл далеко не последнюю роль в этом матче-спектакле.

Фото: © rubin-kazan.ru

А вот лучшего бомбардира «Волгаря» Артема Делькина, когда-то выступавшего за «КАМАЗ», не оказалось даже в числе запасных. «Простудился», – объяснит после матча отсутствие лидера главный тренер «Волгаря» Андраник Бабаян.

У «Рубина» же на поле после травмы вернулся Джоэль Фамейе, который заменил запомнившегося по двум предыдущим матчам Игоря Горбунова. В остальном – в старте те же игроки, что и в матче с «Велесом» в 9-м туре.

Образцово-показательный тайм

Кажется, Леонид Слуцкий нащупал оптимальный состав. Во всяком случае, «Рубин» начинает так. Будто идут последние минуты игры и надо во что бы то ни стало забивать. Уже на 30-й секунде Фамейе мажет из убойной позиции, но промах этот только раззадоривает казанцев. Первые минут десять мяч находится не просто на половине поля гостей – в их штрафной площади! Но забить быстрый гол не удается. Апофеозом стартового натиска хозяев становится удар Зотова в штангу на 19-й минуте – «Волгарю» откровенно везет в этом эпизоде, который закрывает период тотального доминирования хозяев.

Александр Зотов Фото: © rubin-kazan.ru

«Волгарь» чуть переводит дыхание, беря мяч под контроль. Казалось бы, самое страшное для гостей в первом тайме позади, но после неопасного вроде бы штрафного в 40 метрах от ворот астраханцев мяч в очередной раз застревает в гуще игроков, находящихся в штрафной, и Алан Дзагоев завершает-таки эту атаку точным ударом. Есть первый гол за новую команду самого именитого игрока «Рубина»!

Пропустив, «Волгарь» пытается сразу же отыграться, и у ворот Дюпина есть какое-то напряжение, но до перерыва команды больше не забивают.

Фото: © rubin-kazan.ru

Таинственные метаморфозы в большинстве

После перерыва вроде бы ничто не предвещает проблем «Рубину», хотя, стоит признать, гости выглядят очень солидно. Контроль мяча «Волгарем» хорош, порой «Рубину» приходится заниматься легкой атлетикой – гости способны сделать больше полутора десятка точных передач. Одна радость для казанских трибун: в непосредственной близости у ворот Дюпина все спокойно, в районе штрафной «Рубина» точность передач у «Волгаря» заметно снижается.

А тут еще несчастье для гостей – Гилязетдинов у самой линии штрафной заваливает убегающего «один в ноль» Фамейе так откровенно, что судьбе ничего не остается, как дать красную карточку казанскому воспитаннику «Волгаря» за фол последней надежды. Кабутов со штрафного кладет мяч в «девятку», воплощая в жизнь пресловутое «двойное наказание» за нарушение правил – удаление плюс гол. «Рубину» можно выдохнуть?

Дмитрий Кабутов Фото: © rubin-kazan.ru

Как бы не так! Что после этого случилось с казанцами – понять очень сложно. Сначала Фамейе нарушает правила вблизи своей штрафной, и у пяти тысяч посетителей «Ак Барс арены» дежа вю – Печёнкин поражает «девятку» ворот Дюпина так же, как Кабутов четырьмя минутами ранее. Правда, «Волгарь» уже через две минуты перечеркивает шедевр Печёнкина детской ошибкой при вводе мяча из аута – в роли палачей выступают автор голевой передачи Горбунов и автор гола Лисакович (кстати, оба вышли на замену), однако гостям уже терять нечего.

Удивительно, но играющие в меньшинстве астраханцы при счете 1:3 не в свою пользу контролируют мяч гораздо лучше «Рубина» (связано ли это с заменами Зотова и Дзагоева на Чуперку и Иванова – решать Слуцкому). И не только контролируют, но и создают напряжение у ворот Дюпина. Второй гол гостей получается после того, как «Рубин» теряет мяч, разыгрывая удар от ворот. Безобидный аут «Волгарь» превращает в гол вышедшего на замену Царукяна – и уже 3:2.

Фото: © rubin-kazan.ru

«Рубин» – уже второй

Оставшиеся 4 минуты основного времени и три компенсированные могли бы стать кошмаром для футбольной Казани, но, к счастью для «Рубина», этого не происходит. Хозяевам удается лишить соперников мяча, и Лисакович должен был забивать хотя бы в одном из двух имевшихся у него моментов, но этого не случилось. Впрочем, 3:2 или 4:2 – не так уж и важно. Победный результат позволил «Рубину» подняться на первую строчку в турнирной таблице – хотя бы до конца матча «Алания» – «Велес», который начался на час позже казанского и закончился победой «Алании», отодвинувшей «Рубин» на вторую строчку.

Следующий матч «Рубин» проведет в воскресенье, 25 сентября, в Ярославле против «Шинника».

Фото: © rubin-kazan.ru

Футбол. Первая лига. 10-й тур

Рубин (Казань) – Волгарь (Астрахань) – 3:2 (1:0).

Голы: 1:0 – Дзагоев, 32; 2:0 – Кабутов, 70; 2:1 – Печёнкин, 74; 3:1 – Лисакович, 76; 3:2 - Царукян, 86.

Рубин: Дюпин, Кабутов, Аднан, Тесленко, Самошников (к), Зотов (Чуперка, 75), Мусаев, Дзагоев (Иванов, 75), Безруков (Горбунов, 63), Фамейе (Попов, 82), Костюков (Лисакович, 63).

Волгарь: О. Смирнов, Локтионов, Печёнкин, Козлов, Талалай, Д. Смирнов (Капленко, 75), Носов (Ращеня, 60), Гилязетдинов, Стефанович, Лесников, Агеев (Царукян, 75).

Предупреждения: Гилязетдинов, 12; Безруков, 40; Стефанович, 43; Печёнкин, 72; Кабутов, 78.

Удаление: Гилязетдинов, 69.

18 сентября. Казань. «Ак Барс Арена». 5096 зрителей.

Судья: Алексей Амелин (Тула).