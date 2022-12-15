«Первый канал» ведет съемки в Казани для передачи о путешествиях по России. О процессе съемки «Казанским ведомостям» рассказал представитель Первого канала и передачи «Жизнь своих».

Програма «Жизнь своих» рассказывает о тех местах России, которые не найти в путеводителях. В выпуске о Казани будет несколько сюжетов: о Храме всех религий, вертолетном заводе, о многодетной семье, ферме кроликов, мастере по ичигам а также об Иннополисе и музее дерева в Свияжске.

«Сегодня весь день съемки проходят на вертолетном заводе, вчера были в Храме всех религий. Выпуск можно ожидать уже после Нового года. Съемки будут длиться неделю, уже в следующую среду завершатся», – рассказала представитель передачи Анастасия.

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