 «Первый канал» ведет съемки в Казани для передачи о путешествиях по России
news_header_top_970_100

«Первый канал» ведет съемки в Казани для передачи о путешествиях по России

Выпуск о Храме всех религий, Иннополисе, вертолетном заводе и музее дерева в Свияжске.

Город
15 декабря 2022  12:16
Автор:
Шахерезада Курбанова

«Первый канал» ведет съемки в Казани для передачи о путешествиях по России. О процессе съемки «Казанским ведомостям» рассказал представитель Первого канала и передачи «Жизнь своих».

Програма «Жизнь своих» рассказывает о тех местах России, которые не найти в путеводителях. В выпуске о Казани будет несколько сюжетов: о Храме всех религий, вертолетном заводе, о многодетной семье, ферме кроликов, мастере по ичигам а также об Иннополисе и музее дерева в Свияжске.

«Сегодня весь день съемки проходят на вертолетном заводе, вчера были в Храме всех религий. Выпуск можно ожидать уже после Нового года. Съемки будут длиться неделю, уже в следующую среду завершатся», – рассказала представитель передачи Анастасия.

Ранее «КВ» сообщали, что режиссеры из Татарстана представят свои картины на кинофестивале о правах человека «Сталкер».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Во дворе присутственных мест в Казани 20 декабря откроется новогодняя ярмарка
За 2022 год казанским метро воспользовались более 28 млн пассажиров
В Казани в тестовом режиме заработает каток на стадионе «Тасма»
Миргалимов раскритиковал противников идеи установки памятника Сталину в Набережных Челнах
В Советском районе Казани появится улица Каенкай
В Татарстане приняли закон, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников
Проведение программы «Казань — молодежная столица ОИС 2022» укрепило международные отношения
«Первый канал» ведет съемки в Казани для передачи о путешествиях по России