Первый мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани

Сегодня дали старт первому соревновательному дню.

Матчи группового этапа по Dota 2 между Россией и Китаем уже начались в «Корстоне». Спустя пару часов сразятся Иран и Индия. Также российские команды выступят еще и в 16:40. Пророчества о большом ажиотаже среди зрителей подтвердились. За пять минут фанаты раскупили билеты на финал турнира по Dota 2.

В 14:00 сегодня также начнутся матчи фиджитал-хоккея в «Татнефть-арене», где на лед выйдут игроки из Прибалтики и Мексики. В 15:30 можно будет поболеть за Россию, представленную командой Liga Pro, которая встретится с Казахстаном. В 20:30 ожидается киберматч между «Ак Барсом» и «Космосом» из России.

Церемония открытия соревнований состоится послезавтра, 21 февраля, в Международном выставочном центре «Kazan Expo». В программу «Игр будущего» входит 21 дисциплина.

Dota 2 (Отель «Корстон»).

Группа А. 10:00 One Move (Россия) — LGD Gaming (Китай). 13:20 Winter Bear (Иран) — Entity (Индия).

10:00 One Move (Россия) — LGD Gaming (Китай). 13:20 Winter Bear (Иран) — Entity (Индия). Группа B. 10:00 Echpo4mak (Россия) — Invictus Gaming (Китай). 13:20 Neon Esports (Филиппины) — Beastcoast (Перу).

10:00 Echpo4mak (Россия) — Invictus Gaming (Китай). 13:20 Neon Esports (Филиппины) — Beastcoast (Перу). Группа C. 16:40 Liga Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай). 20:00 Nigma Galaxy (ОАЭ) — Boom Esports (Индонезия).

16:40 Liga Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай). 20:00 Nigma Galaxy (ОАЭ) — Boom Esports (Индонезия). Группа D. 16:40 Hydra (Кыргызстан) — Azure Ray (Китай). 20:00 PSG Quest (Катар) — Thunder Awaken (Перу).

Фиджитал-хоккей («Татнефть Арена»).