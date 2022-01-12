Первый построенный с «нуля» ракетоносец России Ту-160М совершил полет с казанского аэродрома

Первый ракетоносец Ту-160М, построенный в России «с нуля», совершил полет с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Ростех».

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала «Туполев» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») совершил полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — передали в «Ростехе».

В сообщении сказано, что полет длился 30 минут на высоте 600 метров. Летчики – испытатели за это время протестировали управляемость самолета и выполнили маневры.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении производства Ту-160М «Белый лебедь» было принято Президентов РФ Владимиром Путиным. Испытания были запланированы на 2022 год.