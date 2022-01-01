Первый ребенок в 2022 году в Татарстане появился на свет в семье врачей

Первый ребенок 2022 года в Татарстане появился на свет в семье врачей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Девочка весом 2900 граммов появилась на свет в Клинике медицинского университета Минздрава Республики Татарстан в 00:01.

Мама девочки — эпидемиолог, отец — анестезиолог-реаниматолог. Оба родителя работают в Зеленодольской ЦРБ.

Ранее «КВ» писали, какие пособия на детей можно получить в Татарстане в 2022 году. Среди выплат, например, есть ежемесячное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.