 Первый ребенок в 2022 году в Татарстане появился на свет в семье врачей
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Первый ребенок в 2022 году в Татарстане появился на свет в семье врачей

Девочка родилась в 00:01 по московскому времени.

Республика
1 января 2022  12:41
Автор:
Ольга Полякова

Первый ребенок 2022 года в Татарстане появился на свет в семье врачей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Девочка весом 2900 граммов появилась на свет в Клинике медицинского университета Минздрава Республики Татарстан в 00:01. 

Мама девочки — эпидемиолог, отец — анестезиолог-реаниматолог. Оба родителя работают в Зеленодольской ЦРБ. 

Ранее «КВ» писали, какие пособия на детей можно получить в Татарстане в 2022 году. Среди выплат, например, есть ежемесячное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.

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