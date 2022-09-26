 Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района назначили Романа Булатова
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Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района назначили Романа Булатова

Ранее Булатов работал замгендиректора по корпоративной политике «Татэнерго».

Республика
26 сентября 2022  12:14
Автор:
Ольга Ильина

В Нижнекамском районе назначили первого замруководителя исполкома, им стал Роман Булатов. Также он временно будет на должности и.о. руководителя районного исполкома. О кадровых изменениях сообщил глава района Рамиль Муллин.

«До этого времени Роман Фанилевич работал заместителем генерального директора по корпоративной политике АО „Татэнерго“, имеет серьезный опыт работы. Надеемся на успешную совместную работу», - отметил градоначальник.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске утвердили в должности нового военного комиссара – им стал Газинур Ситдиков, который последние несколько месяцев временно исполнял обязанности военкома.

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