Песков прокомментировал, станет ли Саудовская Аравия полноправным членом БРИКС

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Россия/Мир
15 октября 2024  14:18

Выводы о роли Саудовской Аравии в БРИКС станут известны после саммита, который пройдет 22-24 октября в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для журналистов.

Он отметил, что в ближайшее время пройдет саммит, на котором будет опубликована информация по представительству Саудовской Аравии. В зависимости от этого станет ясно, какова степень её участия в объединении, поскольку ранее сообщалось, что Эр-Рияд еще не утвердил своего участия в качестве полноправного члена.

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