Певица Алсу разводится со своим мужем

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Россия/Мир
28 мая 2024  09:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Уроженка Бугульмы 40-летняя Алсу Абрамова – российская певица, телеведущая и актриса, получившая массовую известность после участия в «Евровидении» – прожила вместе с мужем Яном порядка 18 лет. В браке у них родились трое детей: дочери Сафина и Микелла, сын Рафаэль.

Накануне стало известно, что артистка разводится с супругом. Такую инфомацию СМИ обнаружили на портале единого пространства мировых судей в Москве. Именно она и стала инициатором развода, но по какой именно причине – пока неизвестно.

Напомним, что это уже второй «звездный» развод. Известная российская певица Нюша – она же Анна Шурочкина – официально заявила о разводе с казанским бизнесменом Игорем Сивовым.

 Фото: Татар-информ

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Певица Алсу разводится со своим мужем