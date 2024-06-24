Певица Анет Сай споет для шести тысяч выпускников Казани

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Город
24 июня 2024  12:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанских выпускников ждет грандиозный праздник в «Татнефть Арене». 28 июня там состоится общегородской школьный выпускной, который соберет около 6 тысяч участников.

Как сообщила председатель комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина, для ребят подготовлена развлекательная программа с участием звезд российской эстрады.

Хедлайнером концерта станет популярная певица Анет Сай. Особым подарком для выпускников станет выступление сводного хора классных руководителей, которые исполнят трогательную песню «На сиреневой Луне».

Мэр города Ильсур Метшин поручил организаторам уделить пристальное внимание вопросам безопасности во время проведения праздника.

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