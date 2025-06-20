Певица Дора выступит на Дне молодежи в Казани 28 июня

28 июня в столице Татарстана состоится масштабное празднование Дня молодежи, хедлайнером которого станет популярная российская певица Дора. Ее концерт пройдет на главной сцене в парке имени Горького вечером.

Основные мероприятия развернутся в экстрим-парке «УРАМ», где для гостей подготовили насыщенную программу. В рамках тематики «Знай, люби, гордись, приумножай» организаторы запланировали:

интерактивные зоны и мастер-классы

экстремальные спортивные шоу

встречи с экспертами и работодателями

арт-проекты и дискуссионные площадки

Особый акцент сделан на профессиональной ориентации и раскрытии талантов молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Накануне, 21-22 июня, в Пестречинском районе пройдет VII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025», а в Казани будут праздновать Сабантуй.