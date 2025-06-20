Битвы, техника и Газманов: чем удивит исторический фестиваль «Элбэдэн-2025»

Евгений КУЛЕШОВ, elbeden.ru

В деревне Альвидино Пестречинского района Татарстана 21 - 22 июня пройдет VII всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн-2025». Место его проведения было выбрано не случайно, ведь Альвидино - родина Героя Советского Союза Петра Гаврилова, последнего защитника Брестской крепости.

Подробностями будущего события поделились в ходе пресс-конференции глава Пестречинского района Раис Сулейманов, замминистра по делам молодежи Айгуль Сабирова, автор проекта Наиля Тазиева, депутат Госсовета РТ Тимур Камалетдинов и заведующий отделом научной реконструкции Нацмузея РТ Владислав Хабаров.

Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 125-летию со дня рождения Петра Гаврилова.

«Элбэдэн» за годы своего существования уже получил признание как одно из лучших исторических событий страны, став лауреатом премии Russian Event Awards.

Центральным событием фестиваля станут три масштабные реконструкции: оборона Брестской крепости, начало Великой Отечественной войны и бои у стен Кенигсберга. В мероприятии примут участие реконструкторы из России и других стран. Они воссоздадут атмосферу военного времени с помощью копий и аутентичной военной техники тех лет.

Для детей и подростков организуют обучение стрелковой подготовке, штыковому бою, метанию гранаты, работе связистов и саперному делу. А самым метким стрелкам квеста вручат копию исторического значка «Ворошиловский стрелок» и книжку красноармейца.

- Военно-историческая реконструкция - это один из наиболее зрелищных и интересных способов вовлечения молодежи и людей, далеких от истории, в изучение истории своей страны и наших великих побед, - подчеркнул Тимур Камалетдинов. - Фестиваль «Элбэдэн» за прошедшие годы стал одним из крупнейших фестивалей военно-исторической реконструкции в России и, безусловно, самым крупным в Поволжье по количеству вовлекаемой техники и участников.

Также для гостей фестиваля будет установлен тир с историческим оружием, где все желающие смогут попробовать свои силы в стрельбе из уникальных образцов, таких как легендарный револьвер системы Нагана, пистолет ТТ, пистолет-пулемет МП-40 и знаменитый немецкий пистолет Люгера.

- Также будет новая площадка, где мы расскажем о том, как во время войны наши солдаты занимались простыми бытовыми делами: починкой одежды, ремонтом нехитрой техники, - рассказала Наиля Тазиева. - Они делали это без особых инструментов и технологий, полагаясь только на свою находчивость и мастерство.

Гостей ждут выставки, мастер-классы и экспозиция, посвященная истории полевой медицины. Гвоздем концертной программы станет выступление народного артиста России Олега Газманова.

Фестиваль организован при поддержке правительства Республики Татарстан и Российского военно-исторического общества.