 ПФР Татарстана: единое пособие объединит несколько мер соцподдержки
news_header_top_970_100

ПФР Татарстана: единое пособие объединит несколько мер соцподдержки

Пособие позволит упростить процедуру подачи документов.

Республика
16 декабря 2022  09:40
Автор:
Ольга Ильина

В России со следующего года появится новое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Оно объединит сразу несколько мер социальной поддержки и упростит предоставление документов. Об этом сообщил управляющий Отделением ПФР по Татарстану Эдуард Вафин, передает «Татар-информ».

«Эта мера поддержки объединит существующие виды выплат нуждающимся семьям и расширит их на новые категории получателей. Так выстраивается целостная система поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет», - рассказал управляющий.

Также упрощение процедуры предоставления пакета документов позволит обращаться за поддержкой по одному заявлению.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Более того, в Татарстане вопросы демографии решаются не только материальными, но и мерами морального стимулирования. В республике учреждены награды «Ана даны — Материнская слава» и «Родительская доблесть». Выплаты по ним 10 тыс. рублей на каждого ребенка и 100 тыс. рублей соответственно.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане снова более 100 зараженных COVID-19 за сутки
Росгвардейцы задержали пенсионера, который пырнул своего 75-летнего знакомого ножом во время пьянки
Депутат ГД Дмитрий Свищев обрадовал спортивных болельщиков и противников Fan ID
204 866 голов КРС необходимо идентифицировать до конца 2022 года
Скончалась известная татарстанская певица Эльмира Сулейманова
Цифровое слабоумие: чем грозит интернет-зависимость?
Цифровое слабоумие: чем грозит интернет-зависимость?
Татарстанец за долг в 2 млн рублей, назначенный за ущерб, лишился иномарки
В мэрии Челнов возобновили масочный режим