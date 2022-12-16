ПФР Татарстана: единое пособие объединит несколько мер соцподдержки

В России со следующего года появится новое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин. Оно объединит сразу несколько мер социальной поддержки и упростит предоставление документов. Об этом сообщил управляющий Отделением ПФР по Татарстану Эдуард Вафин, передает «Татар-информ».

«Эта мера поддержки объединит существующие виды выплат нуждающимся семьям и расширит их на новые категории получателей. Так выстраивается целостная система поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет», - рассказал управляющий.

Также упрощение процедуры предоставления пакета документов позволит обращаться за поддержкой по одному заявлению.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Более того, в Татарстане вопросы демографии решаются не только материальными, но и мерами морального стимулирования. В республике учреждены награды «Ана даны — Материнская слава» и «Родительская доблесть». Выплаты по ним 10 тыс. рублей на каждого ребенка и 100 тыс. рублей соответственно.