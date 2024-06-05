Питерский застройщик намерен вдвое расширить площадь «Экорайона» в Казани

Застройщик Glorax из Санкт-Петербурга планирует увеличить вдвое площадь застройки в «Экорайоне» города Казани. По новым планам, площадь жилого микрорайона будет расширена на 48 гектаров.

Компания ранее заключила соглашение с республиканским фондом поддержки о аренде 25 гектаров земли на территории бывшей артиллерийской базы №43 в поселке Аракчино с правом выкупа. В настоящее время рассматривается вопрос о продаже еще одного земельного участка.

В 2022 году власти столицы республики Татарстан утвердили проект планировки территории «Экорайона» общей площадью 759 гектаров. В рамках данного проекта планировалось построить 450 тысяч квадратных метров жилья и 616 частных домов.

Начало продаж запланировано на август текущего года. Внесут изменения в текущий проект планировки «Экорайона», однако корректировки затронут только расположение объектов капитального строительства, без изменений в прочих количественных характеристиках.