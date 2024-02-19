Пивоваренный завод Петцольда в столице РТ подлежит второму этапу реставрации

Здесь появятся офисные помещения, общественные пространства под галереи и выставки, рестораны с национальной татарской кухней и кофейни, сообщили в мэрии города.

Так, центральную площадь объекта будут использовать и зимой, и летом.

Преображение станет новой ступенью развития Старо-Татарской слободы и сохранения исторического наследия.

В 2016 году прошел первый этап реставрации, который включил в себя ремонт трех зданий с видом на улицу Тукая. В этом году специалисты отреставрируют и приспособят под современные виды использования здания №9 и №10.