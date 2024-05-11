«Планируйте маршрут»: дороги Казани перекрыты на два дня из-за марафона

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Город
11 мая 2024  16:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Госавтоинспекторы Казани предупреждают казанцев о закрытии дорог в связи с проведением «Казанского марафона». Сегодня, 11 мая, уже были введены ограничения на некоторых участках, что вызвало недовольство тех, кто был заранее не осведомлен. Завтра, 12 мая, вплоть до ночи также проезд будет закрыт, но на еще большем количестве дорог.

Полный список улиц, попавших под ограничения, можно посмотреть в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции города.

Так, согласно сообщению, сегодня с 18:00 до 23:00 будут закрыты улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы, Лево-Булачная и Право-Булачная, Профсоюзная и Кремлевская набережная.

Завтра с 05:00 движение будет запрещено по улицам Московская, Декабристов, Сибгата Хакима, на Чистопольском кольце, под Миллениумом и прочие участки.

Ранее мы писали, что «Казанский марафон» стартовал с двух дистанций для 18 тысяч бегунов

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