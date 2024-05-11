«Казанский марафон» стартовал с двух дистанций для 18 тысяч бегунов

18 тысяч человек стали участниками первого дня «Казанского марафона». В этом году масштабное мероприятие прошло в гостеприимной столице Татарстана в юбилейный 10-й раз. Расстроила она гостей разве что погодой: мокрой, дождливой и ветренной. Но и это не помешало участникам преодолеть две дистанции в 3 и 10 км.

Среди бегунов были герой России Расим Баксиков, известный комик Денис Дорохов, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и другие лица. На протяжении всего пути казанцы могли поддержать участников, для этого были предусмотрены специальные площадки.

Завтра будет еще вде дистанции в 21 и 42 км.

Ранее организаторы сообщали, что хотят принять 30 тысяч спортсменов из разных стран мира. Это в два раза больше, чем в 2023 году, во время проведения 9-го «Казанского марафона».

По окончании спортивной программы ожидается выступление группы «Отпетые мошенники» – своеобразное вознаграждение всем бегунам и подарок для горожан.