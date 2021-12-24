Планшеты переписчиков передадут учителям и врачам по всей России

Оставшиеся планшеты сотрудников Всероссийской переписи населения сейчас находятся в ведомстве Росстата. Их планируют передать образовательным и медицинским учреждениям России. Об этом сообщают «Челнинские известия», цитируя разговор с начальником отдела Госстатистики Альбиной Гедминас.

Перепись закончилась 14 ноября, и все 1286 планшетов челнинских переписчиков были переданы в Казань. На данный момент технику «чистят» – удаляют информацию и сбрасывают до заводских настроек.

Всего во Всероссийской переписи были задействованы 360 тыс. устройств. Их планируют передать в Минцифры, а дальше – учителям и врачам.