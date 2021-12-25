Платные парковки, бриллиантовое метро и духовный рост Метшина: что обсудили журналисты с мэром Казани

В Казанской Ратуше состоялась итоговая пресс-конференция с мэром Казани Ильсуром Метшиным, где он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ затронули довольно большое количество вопросов на самые разные темы, начиная с планов на 2022 год, заканчивая личными темами Метшина.



«Мы привели дороги Казани в нормативное состояние»

Несмотря на пандемию, в Казани не приостановились ни одни социальные проекты, даже наоборот какие-то задачи были выполнены сверх нормы.

Так, за 2021 год более 100 км казанских дорог привели в нормативное состояние. Эти задачи планировалось выполнить к 2023 году, однако на сегодняшний день дорожный план реализован уже на 90%, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы выполнили те задачи, которые поставили на 2023 год. Приближаемся к 90%» — отметил он.

Всего в столице Татарстана отремонтировали 167 улиц, в том числе и поселковые. Также продолжилось строительство Большого Казанского кольца и Вознесенского тракта. Последний из которых мэр назвал «глобальнейшим» проектом.

Ильсур Метшин поделился с журналистами планами на 2022 год. По словам мэра, в предстоящем году в Казани появится магистраль, которая позволит добраться с Азино до Речного порта за короткое время.

В текущем году частично реализовали дублер Горьковского шоссе. Его строительство выполнено до Храма всех религий.

«Мечта наших предшественников, проект 1969 года! Завершили строительство первого пускового комплекса дороги до Храма всех религий — дублера Горьковского шоссе» — рассказал Метшин.

В дальнейшем шоссе будет следовать до трассы М-7. В настоящее время этот участок находится на этапе проектирования.

Кроме того, в городе планируют построить новые канализационные сети в районе Лаишевского узла.

«Мы заявляемся во все федеральные программы. Эти деньги будут направлены на новые канализационные сети Лаишевского узла. Усады, дорога в сторону аэропорта, основная часть средств уйдет туда. То есть не на решение старых проблем, а на новое строительство. Это важно и очень нужно. Потому что у МУП „Водоканала“ своих ресурсов таких нет, а строить новые сети надо, поскольку количество желающих приобрести новое жилье в Казани растет. Это долгожданные деньги», — сказал градоначальник.

«Платные парковки — это не про штрафы и взимание денег»

На этой неделе в мэрии Казани рассказали о способе решения проблемы с нарушителями, снимающими госномера с автомобилей на платных городских парковках. Теперь колеса таких граждан будут блокировать специальными блокираторами, тем самым определяя личность владельца авто.

Для того, чтобы снять блокиратор с машины необходимо позвонить по номеру, указанному на нем. Распоряжение вступило в силу со среды.

По словам Метшина, рост платных парковок в Казани — это не про штрафы и не для собирания денег, это реализация мировой практики, которая себя уже оправдала во всех крупных мегаполисах, что сталкивались с этими вызовами до нас.

«Не от хорошей жизни, а от растущего количества автомашин» — добавил мэр.

Однако парковочные места во дворах жилых домов останутся бесплатными. Он пообещал, что в Казани никогда не будет платного паркинга на территории дворов.

«Дворы — это место жизни наших собственников, где они могут принять любое решение» — подчеркнул мэр.

Также градоначальник отметил, что с ростом количества автомобилей растет и потребность в строительстве и ремонте дорог.

«Когда я начинал работать в Казани было всего 135 тыс. автомашин, сегодня же их число достигает 460 тыс» — добавил он.

О транспортной схеме, бриллиантовом метро и 50 электробусах

В Казани, как и в других крупных городах России актуальна проблема с пробками. Для улучшения дорожной ситуации меняются транспортные схемы, однако даже такие изменения не помогают обстановке на дорогах.

По словам мэра, на эту проблему он обращает особое внимание. Для решения заторов разрабатывается новая схема для транспорта, поделился он.

«Мы приняли решение совместно с институтом транспортного планирования подготовить изменения в транспортную схему, где будут учтены все пожелания» — сказал глава города.

Казань с каждым годом увеличивается по площади, поэтомы эти изменения необходимы.

Также Ильсур Метшин объяснил, как власти Казани будут перехватывать ежедневный поток людей, приезжающих на работу в город из близлежащих поселков.

«В Казань ежедневно въезжает 100 тыс. человек из нашего географического муниципального округа. Мы сейчас рассматриваем три площадки, чтобы перехватывать этот поток людей. Одна из них со стороны „Оргсинтеза“, чтобы перехватывать поток с Зеленого Дола, вторая — это СмартСити и Лаишевский узел», — рассказал он.

Третья площадка размещена в районе Танкового полигона. Метшин добавил, что все площадки имеют конкретные инвестиции.

Для разгрузки дороги в сторону жилого комплекса «Салават Купере» запустят скоростной транспорт — метробусы. Однако, когда именно они появятся неизвестно. Для этого необходимо порядка 17 млрд рублей. Для начала строительства нужно снести дома, срубить леса первой категории и создать транспортные коридоры.

Жители комплекса надеялись на станцию метро, но мэр заявил, что возведение ветки не планируется, так как стоимость станции обойдется в крупную сумму.

«Не пустим [метро], это обойдется по цене бриллиантов, даже не золота» — сказал он.

Кроме того, на казанских дорогах появятся электробусы — общественный транспорт, ездящий не на топливе, а на электричестве.

«Электробусы — это завтрашний день, но на это нужны серьезные денежные средства», — рассказал мэр Казани, отметив, что в настоящее время по поводу поставок идут переговоры с «Камазом».

По словам Метшина, на появление транспортного ноу-хау в столице Татарстана влияет исключительно решение федерального министерства. От количества выделяемых средств из федерального бюджета будет зависеть и количество нового транспорта, которое «может себе позволить Казань». Пока что речь идет о 50 электробусах.



Метшин о личном

Казани еще есть куда расти и развиваться, а мэру города есть над чем работать. Так прокомментировал Ильсур Метшин свои дальнейшие планы на этом посту.

«Работать на посту мэра — это шикарная возможность собрать все лучшие практики для себя, расти дальше, что-то получится внедрить в Казани, что-то мы, как знаете оставим. Я провожаю расти, я продолжаю учить английский язык, я продолжаю говорить на татарском», — отметил градоначальник.

Он добавил, что ему есть куда расти, в Казани есть новые вызовы, новые масштабы.

«Я продолжаю расти духовно и бороться со своими изъянами», — добавил Метшин.

В разговорах о личном, у мэра поинтересовались о том, когда же его сын Тагир Метшин переедет жить к заводу по термической обработке отходов (ЗТО), строительство которого должно завершиться к 2023 году. На что глава города ответил очень опрометчиво, сказав «Пусть это будет у всех большая проблема — когда же мы все-таки туда переедем, но мы слово держим».

Сын мэра уже зарегистрировал участок земли у ЗТО, однако получении площади на тендере заняло у него большое время, поделился градоначальник.

Также комментируя скандал с полем на «Ак Барс Арене», Метшин заявил, что не хочет снова быть главой Нижнекамска и президентом «Рубина». Напомним, он занимал должность президента футбольного клуба с сентября 2015 года по 31 мая 2017 года.

«В Нижнекамск обратно главой не хочу и президентом „Рубина“ тоже не хочу становится. Мы все болельщики „Рубина“, мы по прежнему радуемся и гордимся любыми победами команды, но бывает, что не прет. Но Слуцкий красавец, Леонид Викторович великолепный, опытнейший тренер. Рустем Сайманов, великолепный генменеджер, которые собрали шикарную команду, но не хватает одного — денег. Не бывает чуда», — сказал он.