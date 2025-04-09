«Пляж» в Казани откроется 11 апреля с тропическим дизайном и 11 банями

С 11 апреля на Оренбургском тракте начнет работу новый термальный комплекс «Пляж». После технического запуска и тестирования сервисов приглашенными гостями объект готов к приему посетителей.
Что предлагает комплекс:
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11 бань
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6 хаммамов
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6 бассейнов, включая детский
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Спа-зоны и комната с аниматорами
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Тропический дизайн
Почему это важно:
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что комплекс значительно усилит туристическую привлекательность Казани и Татарстана благодаря удобному расположению и разнообразной инфраструктуре.
Режим работы:
Открытие состоится 11 апреля в 10:00.
Операционный директор Румия Хабибуллина уточнила, что все системы уже протестированы, и учреждение готово к полноценной работе, пишет «Татар-информ».