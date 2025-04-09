«Пляж» в Казани откроется 11 апреля с тропическим дизайном и 11 банями

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Город
9 апреля 2025  17:34

С 11 апреля на Оренбургском тракте начнет работу новый термальный комплекс «Пляж». После технического запуска и тестирования сервисов приглашенными гостями объект готов к приему посетителей.

Что предлагает комплекс:

  • 11 бань

  • 6 хаммамов

  • 6 бассейнов, включая детский

  • Спа-зоны и комната с аниматорами

  • Тропический дизайн

Почему это важно:
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что комплекс значительно усилит туристическую привлекательность Казани и Татарстана благодаря удобному расположению и разнообразной инфраструктуре.

Режим работы:
Открытие состоится 11 апреля в 10:00.

Операционный директор Румия Хабибуллина уточнила, что все системы уже протестированы, и учреждение готово к полноценной работе, пишет «Татар-информ».

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