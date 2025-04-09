«Пляж» в Казани откроется 11 апреля с тропическим дизайном и 11 банями

С 11 апреля на Оренбургском тракте начнет работу новый термальный комплекс «Пляж». После технического запуска и тестирования сервисов приглашенными гостями объект готов к приему посетителей.

Что предлагает комплекс:

11 бань

6 хаммамов

6 бассейнов, включая детский

Спа-зоны и комната с аниматорами

Тропический дизайн

Почему это важно:

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что комплекс значительно усилит туристическую привлекательность Казани и Татарстана благодаря удобному расположению и разнообразной инфраструктуре.

Режим работы:

Открытие состоится 11 апреля в 10:00.

Операционный директор Румия Хабибуллина уточнила, что все системы уже протестированы, и учреждение готово к полноценной работе, пишет «Татар-информ».